شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين قرب أعلى مستوى فى أسبوع بعد قفزة قياسية فى عقود "باكت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى مستويات 7,000$ ،وبعد قفزة قياسية جديدة فى العقود الآجلة للبتكوين فى منصة "باكت" أكبر بورصة للعقود الآجلة للعملة المشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 71$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 7,585$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,514$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,422$.

حققت العملة الرقمية الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,676$ لكل وحدة بتكوين.

ويعد مكسب الأمس الأكبر منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مع تسارع عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 6,515$ لكل وحدة بتكوين.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 206 مليار$ ،مع استمرار تعافي أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية فى السوق.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين إجمالي 181 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو الماضي ،واستعاد السوق حوالي 25 مليار$ خلال 72 الساعة الأخيرة.

حققت منصة التداول المؤسسي Bakkt "أكبر بورصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم" رقما قياسيا جديدا لعقود المستقبلية ،حيث تجاوزت 5.600 BTC فى اليوم.

وأعلنت الشركة عبرة تويتر ،أن يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر شهد ارتفاع عقودها المستقبلية لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،وقفز حجم التداول بنحو 4,443 BTC خلال الجلسة بزيادة 60% عن حجم التداول فى اليوم السابق.

وعلى حسب مرصد غير تابع للشركة، Bakkt Bot سجل إجمالي التداول بالأمس 5,671 BTC بقيمة 42.5 مليون$ تقريبا ،والرقم القياسي السابق بالدولار كان 20.3 مليون$ فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر ،بما يعني زيادة قياسية فى حجم التداول بالدولار الأمريكي بنسبة 109%.