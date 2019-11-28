شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الأسواق تتأثر بالعطلة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية والسلع تداولات ضعيفة وضيقة النطاق منذ الصباح، لتبقى السيناريوهات المقترحة في تقريرنا الصباحية قائمة كما هي دون تغيير لهذا اليوم، وننصح بالإطلاع عليها للتعرف على الأهداف والاتجاهات المتوقعة للفترة القادمة.

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