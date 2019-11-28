شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة ينظم برنامج "تخطيط وتنمية الموارد البشرية" للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج التدريبي "تخطيط وتنمية الموارد البشرية وإعداد وتحليل وتوصيف وتقييم وترتيب الوظائف"، لمجموعة من العاملين بوزارة الإنتاج الحربي.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن المعهد يقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية وذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة الوسطي والعليا.

وأكدت شريف أن البرنامج يأتى استكمالًا لدور المعهد القومي للإدارة كمقدم رئيس للتدريب وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات خطة الإصلاح الإداري.

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وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى إظهار الفرق ما بين إدارة شئون الأفراد ورؤية عملها، وبين النظر للعاملين كموارد بشرية للمؤسسة، وكيفية تخطيط الموارد البشرية كجزء أساسي ومهم للتخطيط العام للمؤسسة، وكذلك كيفية تنفيذ خطة الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة والتعرف على عملية تقييم الموارد البشرية واستخدام هذا التقييم كوسيلة للتحفيز والتحسين في مستوى الأداء.

وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد القومي للإدارة تحت عنوان " تخطيط وتنمية الموارد البشرية وإعداد وتحليل وتوصيف وتقييم وترتيب الوظائف" يرتكز على عدة محاور تتمثل في: المفاهيم المعاصرة في ادارة الموارد البشرية، استراتيجية الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية، إلى جانب تخطيط القوة العاملة، بالإضافة إلى تحليل وتوصيف وتقييم وترتيب الوظائف، تصميم وتحديد الوظائف، كذلك الاستقطاب والإختيار والتوظيف، كما يضم البرنامج محور تدريب وتطوير العاملين، إلى جانب تخطيط المسار الوظيفي وخطط الاحلال، إدارة الأداء وتقييم العاملين، وكذلك محور خاص بالمكافآت والحوافز واستراتيجيات المزايا والتعويضات.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة قد اختتم مؤخرًا فعاليات المرحلة الثانية من تدريب الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى بجامعة القاهرة، والمرحلة الثانية بجامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.