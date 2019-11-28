شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صعود نيكى يتوقف بعد دعم ترامب لمحتجى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشريعا للكونجرس يدعم المحتجين فى هونج كونج، مما يثير مخاوف من مواجهة جديدة مع بكين قد تعرقل محادثات التجارة.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.12 بالمئة إلى 23409.14 نقطة ليوقف سلسلة صعود استمرت أربعة أيام، بينما المؤشر هبط توبكس الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة إلى 1708.06 نقطة بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بواقع 1416 إلى 628.

وحذرت الصين الولايات المتحدة اليوم من "إجراءات مضادة صارمة" ردا على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة مآلها الفشل.

وبالرغم من ذلك، صعدت بعض الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا، إذ ارتفع سهم هيتاشي 1.8 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته في عام ونصف.

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وزاد سهم كيوسيرا 1.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018، بينما صعد سهم فوجيتسو 1.1 بالمئة إلى ذروته في عشرة أعوام.

وارتفع سهم باناسونيك 2.8 بالمئة بعد أن أوردت صحيفة نيكي الاقتصادية أن الشركة تعتزم التخارج من أنشطتها الصغيرة الخاسرة في مجال أشباه الموصلات.

من ناحية أخرى، تراجعت بعض الأسهم المأمونة، إذ نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6 بالمئة وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1 بالمئة.

وهوى سهم جابان ديسبلاي 4.2 بالمئة بعد أن قالت الشركة المتعثرة أمس الأربعاء إنها ستراجع أرباحها السابقة بعد أن أخطر مسؤول تنفيذي سابق في قطاع المحاسبة الشركة بشأن احتيال محاسبي وقع سابقا يقول إنه حدث بتوجيه من الإدارة العليا السابقة.