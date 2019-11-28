شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو النفط الروس يقترحون إبقاء حصص الإنتاج لنهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كبير فى لوك أويل، إن كبار منتجى النفط الروس اقترحوا الإبقاء على حصصهم الإنتاجية فى إطار الاتفاق المبرم بين أوبك ودول من خارجها حتى نهاية مارس، وذلك خلال اجتماع مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اليوم الخميس.

وأبلغ المسؤول، رافيل ماجانوف، الصحفيين عقب الاجتماع أن منتجي النفط اقترحوا على نوفاك أن يلتقوا مجددا في نهاية مارس لبحث اتفاق النفط. تبحث دول أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون من خارج المنظمة اتفاق الإنتاج العالمي في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر. وتكبح تلك الدول إنتاجها النفطي لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال نوفاك إن موقف روسيا من الاتفاق الذى ينتهي فى نهاية مارس، هو "سر في الوقت الحالي".

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