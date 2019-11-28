شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 440 دولارا للطن فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر ديسمبر عند 440 دولارا للطن، ارتفاعا من 430 دولارا في نوفمبر. سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا. وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر ديسمبر عند 455 دولارا للطن، ارتفاعا من 445 دولارا في الشهر السابق.

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