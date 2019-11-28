شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي التجاري" يختار "بوبا العربية" لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيه وذويهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميداً من البنك الأهلي التجاري، بتاريخ أمس الأربعاء، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يناير 2020.

وأفادت بوبا، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة بوبا العربية للعام المالي 2018.

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وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا، علماً بأنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 260.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 244.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 570.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 433 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 31.8%.