شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة للإنشاء" تُقرر ايقاف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، ايقاف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام واحد.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قرارالايقاف تم بغرض إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة وإجراء بعض التنظيمات لأغراض التطوير وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات خاصة بهذا الشأن، علماً بأن هذا القرار لن يكون له أثر سلبي يذكر نتيجة هذا الإجراء.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 82 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 209 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 198 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.