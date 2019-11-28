شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجران" تُخطط لإنشاء شركة نقل مُتخصصة بحلول منتصف 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، المضي قدماً في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة.

وتوقعت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، الانتهاء من إنشاء الشركة في 30 يونيو من العام 2020.

وسبق أن أجلت الشركة قرار إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة، ويعود سبب القرار لظروف السوق، علماً بانه لم يكن لهذا القرار أي أثر مالي على الشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى الانخفاض الكبير في تكلفة الانتاج للطن.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 65.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.