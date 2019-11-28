شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بروج للتأمين" تعتمد توزيع أرباح بقيمة 30 مليون ريال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة بروج للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 30 مليون سهم، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية يوم 1 ديسمبر المُقبل، على أن توزيع الأرباح خلال 15 يوماً.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 9.8 مليون ريال خلال الربع الثالي من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 25.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 18.6% والإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 105.8% نتيجة الإرتفاع في صافي التغيرات بإحتياطي المطالبات تحت التسوية.

كذلك حققت صافي ربح بلغ 10.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 64.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.