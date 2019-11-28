شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين استنادا على التوترات حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، استنادا على عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المنخفض ، بفعل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ،والتي قد تؤدي إلى توقف إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1013$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0998 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0998$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.2% مقابل الدولار ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0992$ ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

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وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسميا على قانون أقراه الكونغرس لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة الصينية فى "هونغ كونغ" ،وينص بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان فى المدينة التي تشهد اضطرابات منذ شهور ضد تراجع الحريات منذ العودة إلى الحكم الصيني فى عام 1997.

وردا على الخطوة الأمريكية ،قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنها تعارض بحزم القانون ، وتهدد باتخاذ تدابير مضادة صارمة ،وأكدت إن محاولات الولايات المتحدة للتدخل فى هونغ كونغ محكومة عليها بالفشل.

وتصعد التوترات السياسية الحالية بين واشنطن وبكين ، يعقد الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وقد يؤدي إلى توقف إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،والتي كانت هناك مؤشرات قوية على قرب الاتفاق عليها.