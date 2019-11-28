شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر دون المقاومة– تحليل -28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره دون المقاومة المستقرة عند 2.7000 ليحافظ بذلك على المسار التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيجبر السعر على تشكيل تداولات جانبية لحظية لحين تجميعه للعزم السلبي من جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية بوصوله نحو 2.6000 و 2.5400 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة