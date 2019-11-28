شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم للمسار السلبي– تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه للمسار السلبي بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون المقاومة المتمركزة عند 915.00 وليحافظ بذلك على فرص تسجيله للأهداف المتمركزة حاليا عند 884.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 832.00.

لابد من التنويه إلى أن نجاح السعر بالقفز فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية ليستأنف بذلك محاولات الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 955.00 و 1025.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 832.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط