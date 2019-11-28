شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يجدد النشاط الايجابي-تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك مقاومة النطاق الجانبي المؤقت والمتمركز عند 141.50 ليعلن بذلك عن استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد.

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية, فإن ذلك يدعونا لانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 142.60 وصولا نحو 143.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.30 و 142.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد