شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج تحت تأثير المسار الصاعد المؤقت والمقترح سابقا متأثرا بإيجابية المتوسط المتحرك 55 نظرا لتشكيله لدعم إضافي عند 119.90, اقتراب السعر حاليا من الهدف المستقر عند 120.70 يدعونا لانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة, لنتمكن بذلك من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

ففي حال نجاح السعر بتجاوز مقاومة القناة الهابطة والمستهدفة سابقا, فإن ذلك سيؤكد استئنافه للتذبذب ضمن القناة الفرعية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 121.30 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 122.43.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.25 و 121.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد