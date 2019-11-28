شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يستمر بالزحف السلبي– تحليل – 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لزحف سلبي واضح ليبتعد بذلك عن مستوى 0.8590 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية أمام التداولات الهابطة وليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة. اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع, سيزيد بدوره الضغوط السلبية وليمنح السعر عزم سلبي جديد لننتظر تسجيله بذلك لأهداف سلبية جديدة بهبوطه دون مستوى 0.8470 وانجذابه نحو الدعم المستقر عند 0.8348. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8565 و 0.8470 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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