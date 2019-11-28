شكرا لقرائتكم خبر عن سعر خام برنت يتراجع 0.30 دولار والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 0.30 دولار أو نسبة 0.47 % إلى 63.76 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.64 % إلى 57.74 دولارًا أمريكيًا.