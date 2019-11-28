شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب بسبب التوترات الأمريكية الصينية والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية. وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1454.80 دولار.
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