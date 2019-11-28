شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب بسبب التوترات الأمريكية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية. وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1454.80 دولار.