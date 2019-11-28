شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لصندوق النقد ضد «تبييض الأموال» والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة داجينز إنداستري السويدية اليوم الخميس،عن الوزير القول إن السويد أخذت زمام المبادرة في المراجعة التي سيجريها صندوق النقد والتي ستشمل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية السويدية.
وأضاف الوزير أن عملية المراجعة ستشمل تقييم كفاءة النظام المالي لدول شمال أوروبا وبحر البلطيق فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين قدرة النظام على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة لصندوق النقد ضد «تبييض الأموال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.