شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا 13.22 نقطة ليصل إلى مستوى 7866.30 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.52% رابحا 388.65 نقطة ليصل إلى مستوى 6348.12 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 20.9 مليون سهم بقيمة 479.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 62 شركة. Advertisements وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.30%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.21%، فقطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%. وجاء سهم "شاكر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.69%، ثم الباحة نسبة 2.75%، ثم جازادكو بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.84% ثم ساب بنسبة 1.96%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 1.32%.

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