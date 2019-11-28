شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% رابحا 51.570 نقطة ليصل إلى مستوى 5929.03 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 69.450 نقطة ليصل إلى مستوى 6519.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% رابحاً 7.030 نقطة ليصل إلى مستوى 4766.24 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 91.3 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 4343 صفقة. Advertisements وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%. وجاء سهم "شركة سنرجى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.50%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.48%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.40%، فيما تصدر سهم "شركة المال للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.06% ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 6.05%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.69%.

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