شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.3 مليون سهم محققة ما قيمته 69.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1204 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 4.19%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.85%.
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