شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 5.9% زيادة فى أعداد خريجى التعليم العالى عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنـوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2018، ورصد الجهاز وصول نسبة الذكور الحاصلين على ماجستير عالميا 47%، بينما كانت النسبة في مصر 45%، أما بالنسبة للإناث الحاصلين على درجة الماجستير عالميا فكانت النسبة 53% بينما كانت في مصر 55%.

وبلغت نسبة الذكور الحاصلين على دكتوراه عالميا 57%، بينما كانت النسبة في مصر 50.3%، أما بالنسبة للإناث الحاصلين على درجة دكتوراه 43%، بينما كانت في مصر 49.7%.

وسجل عدد خريجي التعليم العالي عام 2018 نحو 569 ألف خريج، مقابل 537 ألف خريج عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 5.9%، وكان عدد خريجي الجامعات الحكومية نحو 406 ألف خريج عام 2018 بنسبة 71.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 368 ألف خريج عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 10.6%.

وبلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة نحو 24 ألف خريج عام 2018، بنسبة 4.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 22 ألف خريج عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6.5%، بينما سجل خريجي المعاهد العليا الخاصة نحو 85ألف خريج عام 2018، بنسبة 14.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 92 ألف خريج عام 2017 بانخفاض بلغ نسبته 7.9%.

أما بالنسبة لخريجي الأكاديميات فقد بلغ 7 آلاف خريج عام 2018، بنسبة 1.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى 48ألف خريجي المعاهد الفنية "حكومية ـ خاصة" عام 2018، بنسبة 8.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 49 ألف خريج عام 2017 بانخفاض بلغ نسبته 2.6%.

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ووصل عدد الخريجين في مجال الأعمال والإدارة والقانون نحو 180 ألف خريج بنسبة 31.7% من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 83 ألف خريج بنسبة 14.5%، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 73 ألف خريـج بنسبة 12.8%، و7 آلاف من الوافدين خريجي التعليم العالي بنسبة 1.2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

وعلى مستوى الدرجات العلمية العليا، بلغ عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية 240.3 ألـف طالب "منهم 60.5% للدبلوم، 29.0٪ للماجسـتير 10.5% للدكتوراه"، و119.8 ألف درجة علمية "دبلوم - ماجستير – دكتوراه"، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2018، مقابل 108.1 ألف درجة علمية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 10.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن مجال التعليم حقق المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2018، بعدد 55.5 ألف درجة علمية بنسبة 46.4%، يليها مجال الاعمال والإدارة والقانون بعدد 21.6 ألف درجة علمية بنسبة 18.1%، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 13.9 ألف درجة علمية بنسبة 11.7%، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 430 درجة علمية بنسبة 0.4%، من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018.

وحققت جامعة أسيوط المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية، من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2018، بعدد 9.7 ألف درجة علمية بنسبة 8.2%، يليها جامعة عين شمس بعدد 9.3 ألف درجة علمية بنسبة 7.8%، ثم جامعة القاهرة بعدد 8.1 آلاف درجة علمية بنسبة 6.8%، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.7 ألف درجة علمية بنسبة 6.4%.

وحصل المصريون على 281 درجـة علمية من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.2% من أجمالي عام 2018، وحققت المانيا المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية عام 2018، بعدد 45 درجة علمية بنسبة 16.0%، يليها أمريكا بعدد 31 درجة علمية، بنسبة 11.0% ثم الصين بعدد 30 درجة علمية بنسبة 10.7% من الإجمالي، وبلغ إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2863 وافداً عام 2018، مقابل 1628 وافداً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 75.9%.