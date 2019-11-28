شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية والحى المتميز بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جار تنفيذ عدة أعمال لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، حيث يجري تطوير تقاطع (٤٨/١٠١) مع شارع 2 أمام منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية، وتشمل ألأعمال التوسعة لكل قطاع بالطريق، ورفع كفاءة الطريق الرئيسي والطريق العمودي، وذلك لتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: جارٍ استحداث دورانات بديلة للخلف بعدة طرق، وإلغاء التقاطع لاستيعاب حركة النقل الثقيل بالمنطقة الصناعية، موجهاً بسرعة دفع العمل بالمنطقة والانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأمثل، وذلك تحت إشراف المهندس محيى برهام، نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربي والمهندس عادل فضل، مدير إدارة الطرق بالجهاز.

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وفي سياق متصل قال المهندس شريف الشربيني: تم البدء في أعمال الرفع المساحي، تمهيداً لبدء أعمال رفع كفاءة الطرق وزيادة الخدمات بمنطقة الحي المتميز، حيث تشمل أعمال التطوير إصلاح وتجديد طبقات الأسفلت، وترميم طبقة ألأساس والبردورات، وأرصفة الجزيرة الوسطى، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع، وتوسعة لبعض الطرق الأخرى، واستحداث أماكن لانتظار السيارات، وتنسيق الحدائق العامة وإقامة برجولات بها، وكذا توفير عناصر الأمان للطرق، وتشمل ممرات آمنة للمشاة، وأماكن لعبور ذوي الاحتياجات، ولوحات إرشادية وتحذيرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار سعى جهاز المدينة، لرفع كفاءة الطرق والخدمات بمنطقة البنوك بالمنطقة الصناعية، والحي المتميز، مؤكداً أن أعمال التطوير مستمرة لتشمل المدينة بأكملها.