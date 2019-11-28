شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: لا قرار بعد بخصوص استبعاد المكثفات من تقديرات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن قرارا لم يصدر بعد بشأن استبعاد مكثفات الغاز الروسية من طريقة حساب الإنتاج بموجب اتفاق كبح إنتاج النفط العالمى. وأبلغ نوفاك الصحفيين قبيل اجتماعه مع شركات النفط الروسية في موسكو "نجري مناقشات وحسابات." دُعيت الشركات إلى مقر الوزارة لبحث اجتماع أوبك والمنتجين غير الأعضاء المقرر في فيينا الأسبوع المقبل.

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