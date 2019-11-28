شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول الاختراق – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9990 يوم أمس لكنه يعود للتذبذب دون هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 0.9836 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.0070.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9910 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط