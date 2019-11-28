شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً طفيفاً ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 0.6725، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6670، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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