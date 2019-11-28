شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس ليختبر مستوى 62.50، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته فوق هذا المستوى حتى الآن، ليستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 65.40 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 62.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 59.60 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 28-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.