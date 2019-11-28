شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس ليختبر مستوى 62.50، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته فوق هذا المستوى حتى الآن، ليستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مناطق 65.40 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 62.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 59.60 على المدى القريب.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد