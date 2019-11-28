شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 57.40 وحافظ على ثباته فوقه، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بينما يتخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 60.90، بينما يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 57.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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