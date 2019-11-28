شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة الضغط على مستوى 16.96 في محاولة لتأكيد كسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، بانتظار تفعيل التأثير السلبي لنموذج العلم الصاعد لدفع السعر نحو مناطق 16.33 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 17.25 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط