شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف بعد الاقتراب من هدفنا الأول 1447.00 يوم أمس، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً لمقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة قبل استئناف المحاولات السلبية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه التصحيحي الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 1447.00 سيدفع السعر إلى 1413.10 كهدف تصحيحي تالي، بينما يمثل اختراق 1462.00 عامل إيجابي سيدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 1489.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1462.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط