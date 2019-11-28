شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتكز على دعم القناة – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ليبدأ السعر بالارتداد صعوداً واختبار حاجز 1.3295، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو 1.3380 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 1.3240. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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