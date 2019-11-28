شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين باختراق مستوى 109.33 والثبات بإغلاق يومي فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 110.50 كمحطة رئيسية تالية.
القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 109.33 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 108.40 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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