شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليتخطى مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوق حاجز 1.2900، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.3045 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2840 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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