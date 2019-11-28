شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه دعم قوي – تحليل - 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج اليورو مقابل الدولار أرضية دعم قوية عند مستوى 1.0995، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للارتفاع من 1.0879 إلى 1.1179، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، لتبقى الفرص متاحة لمواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0950.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1065 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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