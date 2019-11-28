شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الخارجية للسعودية تتراجع 5% في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت التجارة الخارجية للسعودية خلال أول تسعة أشهر من 2019، بنسبة 5.1% بما يعادل نحو 61.8 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.14 تريليون ريال، مقابل 1.2 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 339.3 مليار ريال، متراجعا بنسبة 20.8% بما يعادل 89 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 428.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وانخفاض الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاء نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 9.3% بما يعادل 75.4 مليار ريال، لتبلغ 739 مليار ريال، فيما كانت نحو 814.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3.5% بقيمة تعادل 13.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 399.7 مليار ريال، فيما كانت 386 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

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وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ43 على التوالي، بنحو 36.3 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 76.4 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 40.1 مليار ريال.

وهبط فائض الميزان التجاري في سبتمبر على أساس سنوي، بنسبة 33.9% بما يعادل 16.6 مليار ريال، حيث كان 54.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من عام 2018.

وتراجعت الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 21.5% أي ما يصل إلى 20.9 مليار ريال، حيث كانت 97.3 مليار ريال في سبتمبر 2018، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.4% بما يعادل 13.7 مليار ريال، حيث بلغت 42.4 مليار ريال للفترة نفسها.

وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23% بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.