شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بقيمة1.41 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج. وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قيمة أدوات الدين الحكومية تبلغ 1.415 مليار ريال. وأشار البيان إلى أنه سيتم زيادة إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 1.285 مليار ريال ليصل إلى 2.415 مليار ريال. Advertisements وستقوم بزيادة في إصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273) بقيمة 50.05 مليون ريال ليصل إلى 2.678 مليار ريال، وستتم زيادة إصدار رقم 12-02-2019 (رمز تداول:5277) بقيمة 79.9 مليون ريال ليصل إلى 11.09 مليار ريال. وأشارت شركة السوق المالية، إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019. ووافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" في يوليو الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار ريال.

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