شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا كابيتال: تغطية طرح "أرامكو" للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سامبا كابيتال - مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية- أن اكتتاب الأفراد في عملية طرح عملاق النفط السعودي ارتفع لمستوى 32.57 مليار ريال حتى الساعة الثامنة من يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن عدد المكتتبن الأفراد بلغ 3.717 مليون شخص، بعدد أسهم 1.017 مليار سهم، تمثل 32.57 مليار ريال.

وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد 100% حتى الوقت الراهن، حيث إن حصة الاكتتاب المخصصة للأفراد تبلغ مليار سهم.

وذكرت الشركة أنه بالنسبة لقنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد فقد استحوذ الهاتف المصرفي على نسبة 1.6%، والصراف الآلي على 23.03%، والمصرفية الإلكترونية 38.08%، وسجلت الفروع 37.29% من إجمالي الاكتتاب.

واعتبرت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، أن حجم الإقبال المتنامي من قبل الأفراد على الاكتتاب، وكما تعكسه النتائج المتتالية يؤكد على مدى الثقة بالجدوى الاستثمارية في الشركة وآفاقها الاستثمارية الواعدة، وعلى إيمان مجتمع المستثمرين والأفراد بالنهج الاقتصادي والاستراتيجي التي تتبناه المملكة.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

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وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.