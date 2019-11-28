شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات تتوقع تغطية اكتتاب "أرامكو" إلى 3 مرات بشريحة الأفراد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إنه مع الإقبال المتزايد اليوم وغداً على اكتتاب أرامكو من قبل المستثمرين الأفراد، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الاكتتاب إلى 3 مرات لشريحة الأفراد.

وتوقع أن يكون السعر النهائي لسهم أرامكو عند 32 ريالا، بعائد توزيعات عند 4.5% على أساس توزيعات الأرباح عند 75 مليار ريال، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن هذا برأيه سيشكل فرصة إيجابية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية بالدخول في سهم "أرامكو" لا سيما مع تراجع أسعار الفائدة والعائد على السندات.

وبحسب توقعاته، واستنادا إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لشركة أرامكو، فإن العائد على الاستثمار في سهم أرامكو قد يصل إلى 6 و6.5% في العامين أو الـ3 أعوام المقبلة.

وقال: "أعتقد أن البنوك ستمول شريحة الأفراد ما بين مليار إلى 3 مليارات ريال بحسب كل مصرف، وإذا كانت الرسوم والفائدة 1% فهذا سيعطيها ربحية عالية خلال مرحلة الاكتتاب، وستنعكس على نتائج بالربع الرابع وفي الفترة القادمة".

وعن التقديرات للسهم بعد إدراج أرامكو، توقع الرقيب أن سعر سهم أرامكو سيتداول عند حدود 37 ريالا، وأن وزن أرامكو بمؤشر "تداول" سيكون 11%، لافتا إلى أن مؤشر السوق السعودية سيترفع بنحو 15% وسيتجاوز الـ9000 نقطة.

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وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.