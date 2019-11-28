شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات متوقعة لوزن "أرامكو" في مؤشر "تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، أن وزن شركة أرامكو ضمن مؤشر السوق لن يتجاوز 15%، وهو الحد الأعلى المسموح به للشركات ضمن حسبة الأوزان النسبية في مؤشر السوق.

ويقوم المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي على آلية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي، والذي يتم على أساسه تحديد وزن الشركة داخل المؤشر، بحسب "العربية".

وذكرت "الراجحي كابيتال" أن السهم سيكون في نطاق سعري يتراوح بين 30-32 ريالاً، مشيرة إلى أنه يوجد هناك ثلاثة سيناريوهات لوزن أرامكو داخل مؤشر السوق السعودي.

وأوضحت أن السيناريو الأول يتمثل في سعر السهم عند 30 ريالاً، فإن قيمة الأسهم حرة التداول في أرامكو ستبلغ نحو 90 مليار ريال، وهو ما يعني أن بلوغ القيمة السوقية 7.8 مليار ريال، وعليه فإن وزن الشركة داخل مؤشر السوق سيبلغ نحو 9.1%.

أما السيناريو الثاني فيفترض سعر 31 ريالاً للسهم، وهو ما يعني أن قيمة الأسهم حرة التداول ستبلغ 93 مليار ريال، وقمية سوقية تبلغ 8.07 مليار ريال، وفي تلك الحالة سيبلغ وزن الشركة داخل مؤشر السوق 9.4%.

وأشارت إلى أن السيناريو الثالث والأخير، يفترض سعراً لسهم الشركة عند مستوى 32 ريالاً، وهو ما يعني بلوغ القيمة السوقية 8.27 مليار ريال ووزناً نسبياً داخل مؤشر السوق يبلغ 9.7%.

ومصرف الراجحي هو صاحب الوزن النسبي الأكبر على مؤشر السوق السعودي بنحو 16%، يليه شركة سابك بنحو 6.8%.

ووفقاً للمذكرة، فإن مصرف الراجحي سيظل صاحب الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر، بعد اكتمال إدراج أرامكو بنسبة 14.7%.

وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن الراجحي فإن مؤشرات عالمية على غرار MSCI وFTSE كانت قد أعلنت عن نيتها تسريع إدراج أرامكو على مؤشراتها دون الانتظار للمراجعات الدورية، وهو استثناء لعملاق صناعة النفط السعودية.

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أما عن الإضافة التي ستدخلها أرامكو على مؤشرات الأسواق الناشئة، فإنها تترواح بين 0.63% و0.56% داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ونحو 0.49% إلى 0.52% في مؤشر FTSE.

ومن شأن الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة أن يجذب تدفقات من الصناديق الخاملة تترواح بين 1.4-2.3 مليار دولار.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.