شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في سبعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفاض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.55 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.57، بينما حقق الأعلى له عند 109.33.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجع 8.2% مقابل ارتفاع 10.0% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 7.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 7.1% مقابل ارتفاع 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.8%.