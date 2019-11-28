شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابية للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1007 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0999 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 1.1011.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.7% مقابل نمو 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية للمؤشر ذاته لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة السنوية للعرض النقدي أم-ثري لاقتصاديات منطقة ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 5.5% خلال آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 3.5% مقابل 3.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.