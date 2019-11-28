شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.13% لتتداول حالياً عند 894.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 895.20$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.34 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

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هذا وقد تابعنا توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج وفقاً لما أفاد به البيت الأبيض بالأمس، وجاء ذلك على الرغم من التهديد بالانتقام من قبل الصين، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وتوصلهم إلى اتفاق تجاري مؤقت مرتقب ضمن جهودهم الرامية لاحتواء الحرب التجارية القائمة بينهم والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

ويذكر أن وزارة التجارة الصينية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن كبار المفوضين التجاريين من واشنطون وبكين أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء لمناقشة كيفية "حل القضايا الأساسية"، وتلي ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الثلاثاء الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين حيال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد أوشكت على الانتهاء بعد تحدث المفاوضين من الجانبين عبر الهاتف.

ونود الإشارة، لكون مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أعرب السبت الماضي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، وتتطلع الأسواق حالياً لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية 15% على سلع صينية بقيمة 160$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.