شكرا لقرائتكم خبر عن %2 دعما إضافيا للمشروعات الصغيرة في برنامج دعم الصادرات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرنامج الجديد لدعم الصادرات، عن تخصيص دعم إضافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصدرة، حيث يتم منح نسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية.

وبحسب برنامج دعم الصادرات، سيتم إضافة 2% للمشروعات الصغيرة شرط ألا تتجاوز الصادرات مليون دولار سنويا، و1% للمشروعات المتوسطة، التي تسجل صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار.

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وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

ويتضمن البرنامج أيضًا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية.