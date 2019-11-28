شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاربعاء عند مستوى 6449 نقطة، ليعود بذلك اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه امكانية اعادة المؤشر اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 6600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,425 بينما مستوى المقاومة هو 6,468 نقطة