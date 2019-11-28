شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا لاخير لمستوى الدعم 10200 نقطة، حيث تراجع مخترقا هذا المستوى ليغلق عند 10171 نقطة، مستقرا بذلك اسفل خط "Kijun Sen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10000 نقطة كمستوى اول ثم 9750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,124 بينما مستوى المقاومة هو 10,215 نقطة