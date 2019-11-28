شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الخميس مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي تله تهديد بالانتقام من قبل الصين وأثار مخاوف المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وتوصلهم إلى اتفاق تجاري مؤقت مرتقب ضمن الجهود الرامية من قبل الطرفين لاحتواء الحرب التجارية القائمة بينهم والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.09% ليخسر 1.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,709.41، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.04% ليربح 8.41 نقطة ويصل إلى المستوى 23,446.18.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.21% ليخسر 8.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,867.62، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.31% ليخسر هو الأخر 8.87 نقطة ويصل إلى المستوى 2,894.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.06% ليخسر 15.50 نقطة ويصل إلى المستوى 26,938.50، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 5.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,122.84.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.90% ليربح 100.36 نقطة ويصل إلى المستوى 11,221.17، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح هي الأخر 13.50 نقطة ويصل إلى المستوى 6,864.10.