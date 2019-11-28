شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في ستة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6765 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6776، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في ستة أسابيع عند 0.6759، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6778.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.6% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف بنك ويستباك عن توقعاته بخفض بنك استراليا الاحتياطي لأسعار الفائدة مرتين خلال النصف الأول من 2020 وذلك قبل البدء في تفعيل برنامج التيسير النقدي خلال النصف الثاني.