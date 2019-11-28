شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجع 8.2% مقابل ارتفاع 10.0% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 7.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 7.1% مقابل ارتفاع 9.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.8%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مبيعات التجزئة في اليابان يفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.