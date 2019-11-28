شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر عند أدنى مستوياته في أسبوعين – تحليل صباحي – 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من خسائره بانخفاض جديد في آخر جلساته، ليصل المؤشر لأدنى مستوياته خلال أسبوعين تقريباً، مسجلاً هبوطاً جديداً بلغت نسبته -0.31% بما يعادل -24.75 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من انخفاض المؤشر إلا أنه يظل مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لهذا توقعاتنا تظل كما هي حيث يحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة تكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تستمر نظرتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,020.88.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 78
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 95
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عدد أسهم الشركات الثابتة 21
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عدد أسهم الشركات المتداولة 193
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